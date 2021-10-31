Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале

Предварительная информация гласит, что водитель автобуса ПАЗ-32054 не заметил ребенка, так как он скатился на дорогу справа-налево по ходу движения, сообщает Ура.ру со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате у девочки оказалась сломана нога. Она была доставлена в больницу Краснотурьинска.