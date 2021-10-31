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Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале

31 октября 2021, 06:49
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Рейсовый автобус проехался по 5-летней девочке, катавшейся вместе с братьями на ледянке у дороги. Инцидент произошел в свердловском поселке Черемухово.

Предварительная информация гласит, что водитель автобуса ПАЗ-32054 не заметил ребенка, так как он скатился на дорогу справа-налево по ходу движения, сообщает Ура.ру со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате у девочки оказалась сломана нога. Она была доставлена в больницу Краснотурьинска.

Мама рассказала, что ее дочка гуляла вместе со старшими братьями 2013 и 2015 годов рождения. Почему дети захотели покататься на ледянках именно у дороги, свердловчанка объяснить не смогла.

Автобусом управлял 57-летний мужчина со стажем вождения транспортными средствами категории «Д» 16 лет. Он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Он остановил автобус, когда ощутил, что тот наехал на что-то задним колесом.

Напомним, 29 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении. Травму головы получила 19-летняя тагильчанка.

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#Ребенок#Свердловская область#Автобус#Происшествия
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