Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале

Предварительная информация гласит, что водитель автобуса ПАЗ-32054 не заметил ребенка, так как он скатился на дорогу справа-налево по ходу движения, сообщает Ура.ру со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате у девочки оказалась сломана нога. Она была доставлена в больницу Краснотурьинска.
Мама рассказала, что ее дочка гуляла вместе со старшими братьями 2013 и 2015 годов рождения. Почему дети захотели покататься на ледянках именно у дороги, свердловчанка объяснить не смогла.
Автобусом управлял 57-летний мужчина со стажем вождения транспортными средствами категории «Д» 16 лет. Он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Он остановил автобус, когда ощутил, что тот наехал на что-то задним колесом.
Напомним, 29 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении. Травму головы получила 19-летняя тагильчанка.