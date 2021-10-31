Лечить некому: больше половины врачей и медперсонала не хватает в ЦГБ Североуральска

На сегодняшний день ЦГБ Североуральска укомплектована лишь на 49%, сообщается в группе «Новости СУБРа» ВКонтакте.
Вакантными остаются 53 врачебных специальности и 56 должностей среднего медперсонала. Квалифицированные опытные врачи уезжают из города, молодые кадры в Североуральске работать не хотят, говорится в сообщении.
Напряженная кадровая ситуация характерна не только для Свердловской области, но и для России в целом. Укомплектованность кадрами в североуральской больнице составляет 55%,прокомментировали Ура.ру данную информацию в свердловском Минздраве.
Напомним, 50% врачей и медицинского персонала не хватает сейчас и в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле. Наибольшая нужда присутствует во врачах-реаниматологах, неврологах, участковых врачах-терапевтах, рассказал на днях главврач учреждения.