После сообщения врача о дефиците лекарств проверка проходит в больнице Североуральска

Евгений Куйвашев поручил областному министерству здравоохранения проверить информацию о нехватке альбумина в больнице Североуральска, о которой сообщил на своей странице в Facebook местный врач.
Информацию о том, что специалисты министерства уже выехали в Североуральск, подтвердили в пресс-службе Минздрава.
Главный врач ЦГБ Североуральска Андрей Наумкин отметил, что врач (автор поста в соцсетях) выразил свое частное мнение. И оно не совпадает с реальной ситуацией, передает Ура.ру.
По словам главврача, оказание медпомощи в Североуральске осуществляется согласно стандартам, а закуп лекарств происходит по мере необходимости.
Напомним, о том, что пациенты реанимации не могут получить препараты для терапии, на своей странице в социальных сетях рассказал местный врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Он отметил, что без лекарств у людей остается мало шансов выжить.