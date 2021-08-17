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После сообщения врача о дефиците лекарств проверка проходит в больнице Североуральска

17 августа 2021, 10:19
Фото: 1МI
Из-за сообщений врача о нехватке лекарственных препаратов в реанимационном отделении больницы Североуральска губернатор Свердловской области поручил Минздраву организовать проверку.

Евгений Куйвашев поручил областному министерству здравоохранения проверить информацию о нехватке альбумина в больнице Североуральска, о которой сообщил на своей странице в Facebook местный врач.

Информацию о том, что специалисты министерства уже выехали в Североуральск, подтвердили в пресс-службе Минздрава.

Главный врач ЦГБ Североуральска Андрей Наумкин отметил, что врач (автор поста в соцсетях) выразил свое частное мнение. И оно не совпадает с реальной ситуацией, передает Ура.ру.

По словам главврача, оказание медпомощи в Североуральске осуществляется согласно стандартам, а закуп лекарств происходит по мере необходимости.

Напомним, о том, что пациенты реанимации не могут получить препараты для терапии, на своей странице в социальных сетях рассказал местный врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Он отметил, что без лекарств у людей остается мало шансов выжить.

На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска
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