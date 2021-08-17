На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска

О том, что пациенты реанимационного отделения не получают специального внутривенного питания из-за отсутствия лекарств и расходников, на своей странице в Facebook рассказал врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Врач переживает, что без необходимых препаратов у людей остается с каждым днем все меньше шансов выжить. Проблема, по мнению Паршукова, возможно, кроется в многомиллионных долгах больницы.