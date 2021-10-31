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Цементовоз вылетел с трассы после столкновения со грузовиком на Тюменском тракте

31 октября 2021, 13:29
Фото: 1МI
Цементовозы столкнулись на Тюменском тракте, когда один из грузовиков занесло на скользкой трассе.

30 октября 2021 года, избегая столкновения с перегородившим скользкую дорогу первым цементовозом, водитель второго грузовика попытался уйти на обочину, но слетел с трассы после касания помехи и врезался в деревья, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Как выяснили сотрудники ДПС, водитель впереди идущего цементовоза не смог выдержать постоянную скорость на скользкой трассе, в результате чего полуприцеп занесло. Прибывшие медики оказали ему помощь на месте, второй водитель не пострадал.

Напомним, ГИБДД Свердловской области обращается к водителям с напоминанием вовремя менять автомобильную резину, в соответствии с погодными и сезонными условиями.

Свердловским водителям рекомендовали сменить летнюю «резину» на зимнюю
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#Скользкая дорога#Свердловская область#ДТП#Грузовики#Происшествия
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