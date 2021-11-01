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Покупатель с «розочкой» от бутылки напал на посетителей «Монетки» на Урале

1 ноября 2021, 15:59
Фото: 1MI
Драка произошла в магазине «Монетка» на севере Свердловской области в Волчанске. Один из участников разбил бутылку и стал угрожать оппонентам «розочкой».

По словам очевидцев, везде в магазине была кровь, некоторые посетительницы даже плакали от страха. Конфликтующие повалили витрины и рассыпали товар.

В полиции пояснили, что драка возникла из-за обидных слов. Двоих покупателей оскорбила пьяная компания, которая зашла в торговую точку. Личности всех участников уже установлены.

«Джентльмен с розочкой» и его родственник сейчас находятся в дежурной части полиции Волчанска и дают показания, сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых Е1.

После конфликта в больницу были доставлены три человека с различными травмами, но госпитализация им не потребовалась.

Напомним, за убийство знакомого «розочкой» от бутылки тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Убийство произошло 20 августа 2021 года во дворе дома на улице Первомайская.

15 лет грозит тагильчанину за убийство знакомого «розочкой» от бутылки
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#Волчанск#Драка#Монетка#Свердловская область#Полиция#Конфликт#Происшествия
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