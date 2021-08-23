15 лет грозит тагильчанину за убийство знакомого «розочкой» от бутылки

Обвиняемый сам вызвал скорую помощь и был задержан. Так как он уже был ранее судим, его заключили под стражу на два месяца. Тагильчанину предъявлено обвинение по статье за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Свердловской области.