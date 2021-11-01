Школьницы из Екатеринбурга рассказали следователям подробности вечеринки с цыганами

После магазина мы пошли в квартиру. Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Настю, которая лежала под одеялом и громко плакала, передает издание слова Кати.