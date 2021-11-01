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След пропавшего в ИВС Челябинска парня тянется в Екатеринбург

1 ноября 2021, 06:10
Фото: 1Mediainvest.ru
Молодого человека правоохранители задержали еще в сентябре — Дмитрий Апухтин приехал из Челябинска в Екатеринбург на заработки и попал на ИВС. Однако спустя месяц он так и не нашелся.

Мать 18-летнего жителя Челябинска Дмитрия 20 сентября написала заявление о пропаже сына. После того, как челябинец уехал в Екатеринбург на заработки, он смог только дважды связаться с матерью. 21 сентября по телефону молодой человек заявил, что находится в изоляторе временного содержания (ИВС), рассказала женщина Е1.

Он сказал, что находится в Екатеринбурге, в изоляторе временного содержания. Что объяснит, что с ним произошло, когда приедет домой. Мол, 22-го его отпустят, и он приедет, сообщила мать пропавшего Оксана.

В тот же день к женщине домой приехал товарищ сына с продуктами, а также ей некий Эмиль перевел деньги на лекарства на банковскую карту — Оксана тяжело болеет и находится дома. После этого женщина позвонила следователю по делу о пропаже парня и рассказала, что сын на ИВС в Екатеринбурге.

Я тут же позвонила следователю, сказала, что Дима в ИВС. Он проверил, сказал, что его точно не задерживали. Мол, загулял. 22 сентября Дима позвонил. Слышно было звуки улицы. Сказал, что опоздал на BlaBlaCar, но нашел какой-то хостел. Пообещал приехать на следующий день, помыть меня и покормить. На связь больше не выходил. Мы получили распечатку звонков с его номера вплоть до дня, когда связь с ним пропала. Там звонки на номера из Екатеринбурга и Казани, рассказывает Оксана.

Однако спустя месяц, 26 октября, следователь вновь позвонил женщине и сказал, что Дмитрия действительно нашли в ИВС Екатеринбурга. После этого Оксана поехала в столицу Урала и уже здесь написала заявление о пропаже сына — оказалось, что дело Дмитрия челябинские правоохранители в Екатеринбург даже не передавали.

28 октября парень вновь связался с матерью. Он рассказал, что с ним все в порядке, но он уже не в Екатеринбурге. Парень добавил, что в месте, связанном с полицией. Об этом женщина рассказала следователю из Екатеринбурга, который обещал проверить информацию.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» также присоединился к розыску парня. Дмитрий ростом 174 сантиметра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковики и мать пропавшего просят всех, кто владеет какой-либо информацией о Дмитрии Апухтине, сообщить координаторам поиска.

Напомним, пропавшая на Урале 17-летняя школьница сбежала из дома из-за предстоящей свадьбы.

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