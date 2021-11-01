След пропавшего в ИВС Челябинска парня тянется в Екатеринбург

Я тут же позвонила следователю, сказала, что Дима в ИВС. Он проверил, сказал, что его точно не задерживали. Мол, загулял. 22 сентября Дима позвонил. Слышно было звуки улицы. Сказал, что опоздал на BlaBlaCar, но нашел какой-то хостел. Пообещал приехать на следующий день, помыть меня и покормить. На связь больше не выходил. Мы получили распечатку звонков с его номера вплоть до дня, когда связь с ним пропала. Там звонки на номера из Екатеринбурга и Казани, рассказывает Оксана.