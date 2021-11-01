Толпа вооруженных битами уральцев напала на жителя Екатеринбурга

Инцидент произошёл в ночь на 1 ноября на улице Щербакова в Екатеринбурге. Семь вооруженных свердловчан с битами напали на молодого человека, а потом устроили за ним погоню, пишет Знак.ком.
Как рассказали изданию в местном УВД, сотрудники отдела полиции № 13 ночью выезжали на данный вызов — граждане сообщили и нарушении общественного порядка в ночные часы. Однако приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили конфликтующих. Заявлений о нападении также ни от кого не поступало.
Напомним, троих подростков задержали в Екатеринбурге по делу об избиении силовика.