Толпа вооруженных битами уральцев напала на жителя Екатеринбурга

Как рассказали изданию в местном УВД, сотрудники отдела полиции № 13 ночью выезжали на данный вызов — граждане сообщили и нарушении общественного порядка в ночные часы. Однако приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили конфликтующих. Заявлений о нападении также ни от кого не поступало.