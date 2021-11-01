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Толпа вооруженных битами уральцев напала на жителя Екатеринбурга

1 ноября 2021, 09:34
Фото: 1Mediainvest.ru
Семь вооруженных битами мужчин гнались за свердловчанином по ночному Екатеринбургу. О происшествии рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл в ночь на 1 ноября на улице Щербакова в Екатеринбурге. Семь вооруженных свердловчан с битами напали на молодого человека, а потом устроили за ним погоню, пишет Знак.ком.

Как рассказали изданию в местном УВД, сотрудники отдела полиции № 13 ночью выезжали на данный вызов — граждане сообщили и нарушении общественного порядка в ночные часы. Однако приехав на место происшествия, полицейские не обнаружили конфликтующих. Заявлений о нападении также ни от кого не поступало.

Напомним, троих подростков задержали в Екатеринбурге по делу об избиении силовика.

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