Драки в очередях на вакцинацию против COVID-19 начались в ТЦ в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы начали больше прививаться после введения QR-кодов в Свердловской области, без которых теперь не попасть в некоторые заведения, учреждения и ТРЦ региона. Также известно, что не всем желающим поставить противовирусную прививку хватает регистрационных бланков.