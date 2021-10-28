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Драки в очередях на вакцинацию против COVID-19 начались в ТЦ в Екатеринбурге

28 октября 2021, 09:27
Фото: 1МI
Между желающими привиться в торговом центре «Алатырь» посетителями и его сотрудниками начались потасовки и драки в Екатеринбурге. Выяснилось, что существуют две очереди, никто не хочет уступать свою.

Придя за несколько часов до начала работы ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, посетители составили свой список очередности на вакцинацию, сообщает Znak.

Позже выяснилось, что работники бутиков торгового центра и персонал также хотят привиться против коронавируса и у них имеются свои списки. Продавцы захотели привиться первыми, из-за чего и случились потасовки и скандалы.

Екатеринбуржцы начали больше прививаться после введения QR-кодов в Свердловской области, без которых теперь не попасть в некоторые заведения, учреждения и ТРЦ региона. Также известно, что не всем желающим поставить противовирусную прививку хватает регистрационных бланков.

Напомним, на Россию, и Свердловскую область в частности надвигается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Репортеры редакции TagilCity.ru выясняли, как к ней готовы медики и учреждения Нижнего Тагила.

Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?
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