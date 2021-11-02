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718 новых случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области

2 ноября 2021, 11:00
Фото: 1Mediainvest.ru
Суточный прирост инфицированных COVID-19 в Свердловской области стал меньше по сравнению с предыдущим днем.

2 ноября коронавирус подтвердился у 718 свердловчан

Количество вновь зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Екатеринбурге составляет 245. За все время пандемии общее число заболевших на Урале приблизилось к 158,8 тысячам свердловчан. В целом по России суточный прирост коронавирусных больных составил 39 тысячи человек, что также ниже показателей предыдущего дня. Общее количество инфицированных составляет на 2 ноября почти 8,6 миллиона россиян.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 938 жителей Свердловской области. В тяжелом состоянии — 607 человек.

28 свердловчан скончались от коронавируса за сутки

Общее количество умерших от коронавируса в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 532 случая. На 2 ноября от COVID-19 скончались 1178 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли почти 240,9 тысячи человек.

От коронавируса за последние сутки вылечились 503 свердловчанина

В общей сложности число выписанных за все время пандемии достигло почти 143 тысячи случаев. По России суточная статистика переболевших COVID-19 россиян составляет 30,9 тысячи человек.

Напомним, очереди из желающих привиться от коронавируса в Нижнем Тагиле выстроились в торговом центре DEPO.

Очередь на вакцинацию против коронавируса выстроились в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле
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