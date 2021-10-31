Очередь на вакцинацию против коронавируса выстроились в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле

Без специального QR-кода теперь не попасть во многие общественные места и на развлекательные мероприятия. Очередь из желающих привиться против COVID-19 в ТРЦ «Депо» в Нижнем Тагиле растянулась на десятки метров. В очередях люди не соблюдают никакой социальной дистанции, стоя прямо впритык друг к другу. В некоторых городах региона работают передвижные пункты вакцинации.