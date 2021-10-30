Места в очереди на вакцинацию от COVID-19 продаются в Екатеринбурге

На улице холодно и лень стоять в ожидании вакцины от ковида в ТЦ? Есть решение. Я займу очередь за Вас, а Вам стоит только прийти и поставить прививку, написано в объявлении.
За услуги продавец просит одну тысячу рублей. Есть еще несколько объявлений с договорной ценой.
Также на сайте появились предложения от курьеров с QR-кодами, которые предлагают непривитым горожанам за 500 рублей сходить в ТЦ и купить все необходимое.
Напомним, «чистые зоны» от коронавируса введены в Свердловской области с 25 октября в административных зданиях. С 30 октября без кода о вакцинации не пускают и в торговые центры.