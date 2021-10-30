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Места в очереди на вакцинацию от COVID-19 продаются в Екатеринбурге

30 октября 2021, 10:31
Объявления о продаже места в очереди на вакцинацию от коронавируса появились на сайте Avito.

На улице холодно и лень стоять в ожидании вакцины от ковида в ТЦ? Есть решение. Я займу очередь за Вас, а Вам стоит только прийти и поставить прививку, написано в объявлении.

За услуги продавец просит одну тысячу рублей. Есть еще несколько объявлений с договорной ценой.

Также на сайте появились предложения от курьеров с QR-кодами, которые предлагают непривитым горожанам за 500 рублей сходить в ТЦ и купить все необходимое.

Напомним, «чистые зоны» от коронавируса введены в Свердловской области с 25 октября в административных зданиях. С 30 октября без кода о вакцинации не пускают и в торговые центры.

Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области
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#Екатеринбург#Объявления#QR-код#Вакцинация#Новости УрФО#Общество
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