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Posted 27 октября 2021, 08:24

Published 27 октября 2021, 08:24

Modified 19 июня 2022, 16:47

Updated 19 июня 2022, 16:47

Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области

Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области

27 октября 2021, 08:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Ресторанами, торговыми центрами и фитнес-клубами пополнился список мест, куда с 30 октября можно будет попасть лишь по QR-кодам. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

Посетить эти места смогут свердловчане, имеющие QR-код о пройденной вакцинации, справку о вакцинации от коронавируса (либо поставленном первом компоненте), медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, который действует 72 часа.

Напомним, локдаун вводится в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября, как и по всей России. Эти дни объявлены выходными, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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#Евгения Сафина#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье
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