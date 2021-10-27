Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области

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Ресторанами, торговыми центрами и фитнес-клубами пополнился список мест, куда с 30 октября можно будет попасть лишь по QR-кодам. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

Посетить эти места смогут свердловчане, имеющие QR-код о пройденной вакцинации, справку о вакцинации от коронавируса (либо поставленном первом компоненте), медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, который действует 72 часа. Напомним, локдаун вводится в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября, как и по всей России. Эти дни объявлены выходными, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Введение нерабочих дней из-за высокой заболеваемости COVID-19 поддержал Путин Узнать подробнее Материалы по теме Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области