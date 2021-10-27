Теперь официально: антиковидные меры ужесточены в Свердловской области

Posted 27 октября 2021, 08:24
Published 27 октября 2021, 08:24
Modified 19 июня 2022, 16:47
Updated 19 июня 2022, 16:47
Посетить эти места смогут свердловчане, имеющие QR-код о пройденной вакцинации, справку о вакцинации от коронавируса (либо поставленном первом компоненте), медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, который действует 72 часа.
Напомним, локдаун вводится в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября, как и по всей России. Эти дни объявлены выходными, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.