Уральцы с тестом на антитела жалуются на невозможность получить QR-код

По словам уральцев, врачи не знают о заявлении замгубернатора региона Павла Крекова, что люди, имеющие антитела, также могут получить QR-код. Медики же заявляют, что ждут документ от Минздрава или правительства, сообщает Znak. Екатеринбурженка Анастасия рассказала, что ей не выдали справку в Центральной городской больнице № 2. Тогда девушка позвонила в единый колл-центр по коронавирусу, где получила ответ, что никто также не знает о нововведении.