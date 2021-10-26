Не допустить фальсификации с QR-кодами поручил полпред Якушев

Внимательнее проверять QR-коды и следить за тем, чтобы не было их фальсификации поручил инспекторам уральских регионов полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций, цитирует Владимира Якушева Ура.ру. Он отметил, что нарушителям грозят штрафы. На данный момент в Свердловской и Курганской областях привиты 28% жителей, на 1% меньше вакцинированных в Челябинской области. Лидером по количеству поставленных прививок является Тюменская область (39%), за ней следует ХМАО (34%) и ЯНАО (33%). О введении QR-кодов объявлено во всех регионах УрФО. «Чистые зоны» уже действуют в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, ЯНАО и частично в ХМАО. В Тюменской области коды будут введены с 15 ноября. Напомним, с 25 ноября QR-коды действуют в Свердловской области. Они введены для чиновников, в библиотеках, музеях, спортивных объектах и выставочных центрах. Указ о допуске по QR-кодам начал действовать в Свердловской области

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