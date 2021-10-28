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Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан

28 октября 2021, 15:43
Фото: 1Mediainvest.ru
Жителей Свердловской области просят сообщать о продавцах поддельных QR-кодов в полицию. Из-за введенного режима пропуска на территорию определенных объектов спрос на вакцинацию вырос в 5 раз.

В ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям региона с просьбой сообщать о продавцах фейковых QR-кодов. Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, соответствующие цифровые документы получают все вакцинированные свердловчане, однако, параллельно со спросом на коды растет и предложение.

Информацию о продавцах фейковых QR-кодов можно передать по круглосуточному телефону доверия полицейского главка — 8- 343-358-71-61.

Напомним, в связи с введением «чистых от коронавируса зон» спрос на вакцинацию вырос в несколько раз. Например, в мобильный пункт вакцинации на театральной площади накануне образовалась очередь.

Пункт вакцинации от COVID-19 на Театральной площади в Нижнем Тагиле прекратит работу
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#МВД#QR-код#Вакцинация#Вакцины#Валерий Горелых#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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