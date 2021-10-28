Продавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан

В ГУ МВД по Свердловской области обратились к жителям региона с просьбой сообщать о продавцах фейковых QR-кодов. Как сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, соответствующие цифровые документы получают все вакцинированные свердловчане, однако, параллельно со спросом на коды растет и предложение.