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Родители рассказали о требовании предъявить QR-код в детском саду в Краснотурьинске

26 октября 2021, 17:47
Фото: 1MI
Жители Краснотурьинска пожаловались, что в детсаду № 19 от родителей требуют предоставить QR-код.

Об этом им сообщили в чате детского сада. В сообщении сказано, что нужно принести ксерокопии QR-кодов на всех, кто приходит за детьми. Также необходим паспорт, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Теперь родители недоумевают, по какой причине в Екатеринбурге аналогичную систему почти тут же отменили, а в Краснотурьинске нет. Одна родительница рассказала, что у нее медотвод от прививки, поэтому она не может предоставить код. Женщина подчеркнула, что ранее официально не сообщалось, что детские сады будут переводить на систему QR-кодов.

В Екатеринбурге такое ввели, и департамент образования сразу такое присек и отменили. А почему у нас можно?заявила свердловчанка.

Напомним, 25 октября родители, чьи дети посещают детский сад № 444 на улице Посадской в Екатеринбурге, сообщили о том, что их не будут пускать в дошкольное учреждение без QR-кодов. По словам одной из мам, другие детсады в районе функционировали в обычном режиме.

Родители пожаловались на требование предъявлять QR-коды в детсаду в Екатеринбурге
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#Краснотурьинск#Детский сад#Пандемия#Вакцинация#Коронавирус#Здоровье
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