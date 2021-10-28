Почти 500 родителей обратились в прокуратуру с жалобой на QR-коды в Екатеринбурге

Но если у меня этого «документа» не окажется, то мне прямо сказала администрация учреждения дополнительного образования, где мои дети занимаются, что просто тревожной кнопкой будут вызывать органы Росгвардии. Всё, граждане, приплыли? заявила екатеринбурженка.