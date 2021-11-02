TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Горбольница № 1 Нижнего Тагила формирует резерв медицинских кадров

2 ноября 2021, 06:51
Фото: 1Mediainvest.ru
В Городской больнице № 1 Нижнего Тагила объявлен конкурс на замещение должностей медработников.

Рассматривать будут кандидатов с опытом работы в стационаре. Как рассказали TagilCity.ru в горбольнице № 1 Нижнего Тагила, планируется формировать кадровый резерв совместителей для работы в ковидном госпитале.

Оставить заявку на работу по совместительству могут медики любого лечебного учреждения. В свою очередь горбольница обещает официальное трудоустройство, соцпакет и высокую оплату труда.

Резюме просят направлять на электронную почту ok@ntgb1.ru.

Напомним, в Свердловской области нехватка медицинских работников спровоцировала спрос на соискателей в области медицины.

Спрос на врачей за 5 лет вырос на 62% в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Есть все вакцины: тагильчане могут привиться от COVID-19 в поликлинике ЦГБ №1 «Скорые каждые 15 минут»: пациентка рассказала о нагрузке на врачей ЦГБ № 1 в Тагиле
#ЦГБ №1#ЦГБ#Трудоустройство#Больница#Медики#Эксклюзив#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25