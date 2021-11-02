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Креков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов

2 ноября 2021, 12:08
Фото: 1МI
Речь идет о небольших торговых центрах, где практически не соблюдается режим проверки обязательных для посещения QR-кодов.

Из-за нарушения пропускного режима посетителей без QR-кодов в некоторых небольших торговых центрах, им может грозить полный локдаун, сообщил на брифинге замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Все нарушения фиксируются. Если не будут соблюдаться правила такие торговые центры будут закрываться,сказал Креков.

Уральцы, что успели поставить себе первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции, смогут посещать ТЦ до 1 декабря 2021 года. В свою очередь, сотрудники торговых центров, не прошедшие вакцинацию, будут переведены на режим удаленной работы.

Напомним, четвертая волна распространения новой коронавирусной инфекции ожидается эпидемиологами в Свердловской области. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к новой угрозе подготовились медики в Нижнем Тагиле.

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