Креков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов

Уральцы, что успели поставить себе первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции, смогут посещать ТЦ до 1 декабря 2021 года. В свою очередь, сотрудники торговых центров, не прошедшие вакцинацию, будут переведены на режим удаленной работы.