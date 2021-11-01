Уральские юристы подали в суд иск против введения QR-кодов

По мнению юристов, система QR-кодов — избыточная мера, которая не станет эффективной для борьбы с коронавирусом. Более того, ограничения приводят к конфликтам и сегрегации, сообщает Е1. Авторы иска отметили, что не выступают против прививок, а хотят добиться соблюдения Конституции России.