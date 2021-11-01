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Уральские юристы подали в суд иск против введения QR-кодов

1 ноября 2021, 07:24
Фото: pixabay.com
Юристы, общественники и предприниматели Свердловской области подали в суд иск к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Они требуют отменить часть указа о введении «пропускного режима», так как он противоречит Конституции РФ. В департаменте региона ответили, что документ не нарушает законодательство.

По мнению юристов, система QR-кодов — избыточная мера, которая не станет эффективной для борьбы с коронавирусом. Более того, ограничения приводят к конфликтам и сегрегации, сообщает Е1. Авторы иска отметили, что не выступают против прививок, а хотят добиться соблюдения Конституции России.

Указ губернатора, заявили в департаменте информполитики региона, не нарушает закон и прошел проверку госорганов.

Такие решения — это результат детальной межведомственной и экспертной проработки, сказали в департаменте региона.

Напомним, 30 октября в Екатеринбурге прошел согласованный пикет против введения QR-кодов. Около 50 человек выступили против «пропускного режима».

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#Суд#Иск#Свердловская область#QR-код#Евгений Куйвашев#Новости УрФО#Общество
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