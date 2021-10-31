Екатеринбуржец с QR-кодом отказался показывать паспорт и не смог попасть в ТЦ «Мега»

Сам гражданин считает, что охранники не имели права запрашивать у него удостоверение личности, поскольку в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не говорится, кто именно должен проверять документы на входе, пишет Е1. В результате охрана вызвала сотрудников Росгвардии. Те объяснили, что попасть в ТЦ без паспорта не получится.