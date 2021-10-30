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Очереди из посетителей выстроились перед входами в ТЦ Екатеринбурга

30 октября 2021, 15:19
Фото: 1Mediainvest.ru
Покупатели торговых центров Екатеринбурга выстроились в очереди, чтобы попасть внутрь. В некоторых ТЦ разгораются конфликты.

О длинных очередях перед входами в торговые центры Екатеринбурга рассказывают пользователи соцсетей. Толпы людей пытаются пройти в «Парк Хаус», «Дирижабль», «Кит», «Мегаполис», «Радуга-парк». А в ТЦ Veer Mall на Эльмаше образовалась очередь из желающих вакцинироваться, пишет «Коммерсант».

В «Гринвиче» и «Пассаже» администрация заранее закупила по 50 устройств, считывающих QR-коды, поэтому на входах в эти ТЦ, по информации издания, столпотворения нет. При считывании электронного пропуска со смартфона посетителя сотрудник охраны сверяет данные с сайтом Госуслуг. При этом для желающих вакцинироваться в помещении сделан отдельный вход.

Напомним, из-за введенных с 30 октября ограничений по посещению некоторых учреждений в рамках антиковидных мер в Свердловской области начались конфликты между посетителями магазинов и проверяющими сотрудниками.

Росгвардия разбиралась в конфликте охраны ТЦ и посетителя без QR-кода в Екатеринбурге
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