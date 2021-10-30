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Росгвардия разбиралась в конфликте охраны ТЦ и посетителя без QR-кода в Екатеринбурге

30 октября 2021, 12:41
Фото: 1Mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга попытался пройти в продуктовый магазин, не имея QR-кода. Однако охранники его не пустили, а позднее разбираться в конфликте приехала Росгвардия.

Конфликт произошел в субботу, 30 октября, в «Мегамарте» на Айвазовского, 53 Екатеринбурга. По словам жителя Уральской столицы, он планировал посетить продуктовый магазин и аптеку, которые находились на территории супермаркета, пишет Е1.

Не пустили в магазин и в аптеку, потому что она находится на территории продуктового магазина. В итоге будет заявление на самоуправство и ограничение прав граждан, сообщил изданию екатеринбуржец.

В здании, в котором разгорелся конфликт, находятся продуктовый «Мегамарт», аптека и ряд других объектов — например, спортзал. Однако входы в них разделены.

В этом здании находится и спортзал, и всё остальное. Так что при входе идет разделение на лифт и на сам торговый зал. Когда ты попадаешь в торговый зал «Мегамарта», то видишь трех товарищей, которые у всех просят QR-коды. Они обосновывают это тем, что их причислили к торговым центрам, поделился посетитель супермаркета.

В итоге у дверей в торговую точку скопилось несколько посетителей без QR-кодов, которых охранники торгового зала не пускали внутрь. Свердловчане требовали их пропустить на территорию продуктового магазина и аптеки, так как эти объекты не находятся в перечне мест, для посещения которых в обязательном порядке необходимо предъявлять электронный пропуск.

В итоге один из охранников нажал тревожную кнопку, на вызов приехали сотрудники Росгвардии. Каждая из сторон приводила в доказательство своей правоты очередные доводы.

Я им говорю: значит, вы должны встать у входа в ТЦ и сразу людей не пускать, а вы не пускаете людей конкретно в продуктовый магазин. Так вы нарушаете тот же самый указ, заявил свердловчанин.

Приехавшие на место разборок правоохранители точку в конфликте поставить не смогли. В итоге обратившийся в редакцию екатеринбуржец предпочел выбрать другой магазин для приобретения продуктов.

Напомним, QR-коды стали необходимым пропуском на территории сразу нескольких объектов инфраструктуры в Свердловской области с 30 октября.

Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области
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