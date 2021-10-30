Росгвардия разбиралась в конфликте охраны ТЦ и посетителя без QR-кода в Екатеринбурге

В этом здании находится и спортзал, и всё остальное. Так что при входе идет разделение на лифт и на сам торговый зал. Когда ты попадаешь в торговый зал «Мегамарта», то видишь трех товарищей, которые у всех просят QR-коды. Они обосновывают это тем, что их причислили к торговым центрам, поделился посетитель супермаркета.