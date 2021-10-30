TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пикет против введения QR-кодов прошел в Екатеринбурге

30 октября 2021, 13:42
Фото: 1Mediainvest.ru
Организованный протест против введения электронных пропусков провели активисты Екатеринбурга. Целью акции стал сбор подписей.

Согласованный пикет прошел днем, 30 октября, у кинотеатра «Заря» в Екатеринбурге. 25 человек, как и было заявлено, стояли с плакатами в руках. Еще столько же горожан пришли, чтобы поддержать митингующих, сообщает Е1.

Соберем людей, подпишем документ. Хотим попасть к губернатору на прием. Еще мы будем записывать видеообращение, чтобы люди видели, что идет борьба с беззаконием, рассказали пикетчики изданию.

Вышедшие к кинотеатру пикетчики заявили, что не являются антимасочниками или противниками прививок — свердловчане подчеркнули, что борются за свои законные права. Митингующие сравнили новые антиковидные меры с сегрегацией и фашизмом.

Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно. Согласно Нюрнбергскому кодексу, любое медицинское вмешательство в тело человека на всей планете должно быть добровольным, поделилась с изданием организатор.

Напомним, после введения новых антиковидных мер с проверкой QR-кодов 30 октября, начались стычки свердловчан с проверяющими электронный документ сотрудниками магазинов и ТЦ.

Росгвардия разбиралась в конфликте охраны ТЦ и посетителя без QR-кода в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Почти 500 родителей обратились в прокуратуру с жалобой на QR-коды в ЕкатеринбургеПродавцов фейковых QR-кодов будут отлавливать по сообщениям свердловчан
#Ограничения#Ограничение#QR-код#Код#Митинги#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25