Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств

Дополнительные 320 миллионов получат свердловские фермерские хозяйства в качестве помощи. Финансовую поддержку хозяйственники получат для возмещения части затрат на производство молока, на техническую и технологическую модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственного производства на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики региона.