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Свердловские фермеры получат 320 миллионов рублей на восстановление хозяйств

2 ноября 2021, 08:28
Фото: 1Mediainvest.ru
Правительство Свердловской области выделит дополнительные субсидии фермерам, чьи хозяйства пострадали от засухи в 2021 году.

Дополнительные 320 миллионов получат свердловские фермерские хозяйства в качестве помощи. Финансовую поддержку хозяйственники получат для возмещения части затрат на производство молока, на техническую и технологическую модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственного производства на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики региона.

Нормативную базу для выделения денег уже прорабатывают.

Помимо этого, власти Свердловской области направят заявку на получение дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Напомним, в июле 2021 года из-за аномальной жары пострадали фермерские хозяйства в ряде регионов, в том числе, Свердловской области.

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#Фермерское хозяйство#Областное правительство#Фермер#Правительство#Засуха#Экономика
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