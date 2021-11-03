TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана

3 ноября 2021, 09:01
Фото: 1MI
Устроившая смертельное ДТП на ЕКАД свердловчанка Кристина Тахтеева была задержана. Она скрывалась от исполнения наказания почти год, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Девушка была задержана 19 октября и на данный момент помещена в СИЗО, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего в аварии молодого человека.

В Свердловском областном суде подтвердили, что снова будут рассматривать дело Кристины Тахтеевой. Там отметили, что во время рассмотрения апелляции адвокат девушки некоторое время предоставлял справки о болезни подсудимой. Но затем установить ее местонахождение не удалось. После того, как Тахтеева была объявлена в розыск, рассмотрение уголовного дела было приостановлено. Теперь апелляцию снова рассмотрят.

Напомним, Кристина Тахтеева устроила смертельное ДТП за рулем каршерингового автомобиля. Она на полном ходу врезалась в бетонные блоки. Во время аварии пострадал друг девушки. Он впоследствии скончался.

Материалы по теме
6 миллионов заплатит уральская компания за смертельное ДТП из-за упавшего грузаАвтобусы на летней резине останутся «дома» после смертельного ДТП на Серовской трассеЗаснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе
#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Задержание#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25