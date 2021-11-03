Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана

В Свердловском областном суде подтвердили, что снова будут рассматривать дело Кристины Тахтеевой. Там отметили, что во время рассмотрения апелляции адвокат девушки некоторое время предоставлял справки о болезни подсудимой. Но затем установить ее местонахождение не удалось. После того, как Тахтеева была объявлена в розыск, рассмотрение уголовного дела было приостановлено. Теперь апелляцию снова рассмотрят.