Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой

Также сотрудники «Мира приключений» сообщали, что вместе с подростком были два человека, которые в ночь гибели прибежали в лагерь и искали смотрящего. Они не пытались спасти юношу, а лишь смотрели за происходящим с берега. Более того, они сообщили Николаю Евлашину о случившемся только в 3:30 утра, тогда мужчина попытался найти тело. Молодой человек, по словам одного из туристов, не доплыл до берега около 10 метров.