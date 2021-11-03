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Posted 3 ноября 2021, 12:15

Published 3 ноября 2021, 12:15

Modified 19 августа 2024, 22:46

Updated 19 августа 2024, 22:46

Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой

Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой

3 ноября 2021, 12:15
Фото: 1MI.
Следственный комитет Свердловской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели 16-летнего тагильчанина в районе камня Омутной на реке Чусовой. Собеседники TagilCity.ru утверждали, что погибший работал инструктором в компании «Штурм», а его коллеги видели, как он тонет.

14 июня тело 16-летнего подростка достали из реки Чусовой. Со слов отдыхающих, юноша и еще два человека приехали на вершину горы и спустились к подножью. У реки их должны были ждать коллеги на катамаранах, однако на месте никого не оказалось. Тогда молодой человек решил переплыть реку, но все закончилось трагедией.

В ходе доследственной проверки было установлено, что имел место несчастный случай, в связи с этим принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, сообщили редакции TagilCity.ru в Следственном комитете Свердловской области.

Напомним, 12 и 14 июня на территории камня Омутной работали организации «Штурм» и «Мир приключений». Погибший работал гидом в компании «Штурм», об этом говорили отдыхающие и директор компании «Мир приключений» Николай Евлашин. Однако директор «Штурма» Андрей Швачко отрицал, что утонувший подросток был причастен к его организации.

Также сотрудники «Мира приключений» сообщали, что вместе с подростком были два человека, которые в ночь гибели прибежали в лагерь и искали смотрящего. Они не пытались спасти юношу, а лишь смотрели за происходящим с берега. Более того, они сообщили Николаю Евлашину о случившемся только в 3:30 утра, тогда мужчина попытался найти тело. Молодой человек, по словам одного из туристов, не доплыл до берега около 10 метров.

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