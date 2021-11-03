Пассажирка вылетевшей под грузовик в Екатеринбурге иномарки погибла на месте ДТП

За рулем иномарки был муж погибшей. Авария произошла утром 3 ноября на улице Монтажников, 10 в Екатеринбурге. На месте аварии работали сотрудники МЧС — спасатели доставали из Opel пострадавших, сообщает Е1.
40-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал полосу встречного движения, где его автомобиль залетел под грузовик.
В результате ДТП погибла пассажирка Opel, водитель иномарки не пострадал.
Напомним, в ГИБДД Свердловской области предупредили водителей о гололеде и ухудшении дорожных условий.