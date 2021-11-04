5 млн за желание жить в собственном доме должна мэрии пенсионерка в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга считает, что пенсионерка поступила именно таким способом, незаконно выкупив участок, а значит, считают чиновники, в этом случае «дачная амнистия» не сработала. Теперь они требуют с пенсионерки по 1,5 миллиона рублей аренды в год за все это время (прошло уже несколько лет).