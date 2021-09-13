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Дуэт грабителей задержан за обворовывание дачных домов в Нижнем Тагиле

13 сентября 2021, 16:01
Фото: 1MI
Полицейские задержали 33-летнюю жительницу Висима и 35-летнего уроженца деревни Сулем, которые свыше 10 раз обокрали частные дома.

О грабителях стало известно в июне 2021 года. По большей части они проникали в дачные дома. Для этого злоумышленники ломали навесные замки и вскрывали входные двери. Потерпевшие рассказали, что из их домов исчезала одежда, электроинструменты и даже продукты. Забиралось все, что имеет хоть какую-то ценность.

Во время расследования было установлено, что к происшествиям имеют отношения жительница Висима и житель Сулема. Оба ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Полицейские отправились в Сулем, чтобы задержать подозреваемых, однако они смогли скрыться. Мужчины и женщина были обнаружены в начале сентября в одной из квартир в Тагилстроевском районе, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

В результате общий ущерб от действий подельников насчитывает свыше 140 тысяч рублей. Подозреваемые были заключены под стражу, на данный момент они находятся в следственном изоляторе.

Напомним, в конце августа стало известно, что житель Нижнего Тагила подозревается в том, что на 511 тысяч рублей украл имущество железной дороги. В ночь с 13 на 14 июля он проник на территорию предприятия, взломал замок и вынес чужое имущество. Его мужчина погрузил в вызванное такси и отвез домой. На следующий день он продал вещи за 30 тысяч рублей.

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