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Posted 31 августа 2021, 10:40

Published 31 августа 2021, 10:40

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Украл за 29 секунд: 5 лет грозит свердловчанину за угнанный велосипед

Украл за 29 секунд: 5 лет грозит свердловчанину за угнанный велосипед

31 августа 2021, 10:40
Фото: 1MI.
5 лет лишения свободы грозит мужчине, который за 29 секунд украл велосипед в Екатеринбурге. Дело направлено в суд для рассмотрения.

По версии следствия, 15 июля 2021 года обвиняемый заметил утром припаркованный велосипед у одного из торговых центров столицы Урала и решил украсть его.

На совершение преступления ему понадобилось всего 29 секунд: он подошел к велосипеду, перерезал противоугоночный трос заранее приготовленными ножницами по металлу, сел и уехал. Позже екатеринбружец признался, что продал велосипед за 2,5 тысячи незнакомому мужчине у другого торгового центра, а деньги потратил на алкоголь.

Пострадавший оценил ущерб в 29 тысяч рублей. Обвиняемому предъявлено обвинение в краже, совершенной с причинением значительного ущерба, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале июля в Нижнем Тагиле на улице Пархоменко подросток попросил у мальчика велосипед, чтобы прокатиться и скрылся. Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

«Взял прокатиться вокруг дома». Подросток украл у ребенка велосипед в Нижнем Тагиле
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#Общество#Новости УрФО#Суд#Кража#Велосипед#Екатеринбург
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