Украл за 29 секунд: 5 лет грозит свердловчанину за угнанный велосипед

На совершение преступления ему понадобилось всего 29 секунд: он подошел к велосипеду, перерезал противоугоночный трос заранее приготовленными ножницами по металлу, сел и уехал. Позже екатеринбружец признался, что продал велосипед за 2,5 тысячи незнакомому мужчине у другого торгового центра, а деньги потратил на алкоголь.