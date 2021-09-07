Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области

Posted 7 сентября 2021, 17:33
Published 7 сентября 2021, 17:33
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Сначала дуэт разбил стекло окна, после чего уральцы проникли в магазин, где в служебном помещении находился металлический сейф. Там было свыше одного миллиона рублей выручки, сообщает региональное УМВД. Молодые люди были задержаны при попытке покинуть область. Как выяснилось, один из нее ранее работал в магазине.
Похищенные деньги свердловчане успели положить на карту и частично потратить. Сейф они скинули в реку Оскол. Теперь им грозит до 10 лет колонии по статье 158 УК РФ.
Напомним, в августе житель Дегтярска с помощью перцового баллончика пытался похитить шубы из магазина Екатеринбурга. Однако был задержан Росгвардией.