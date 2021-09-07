Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области

Сначала дуэт разбил стекло окна, после чего уральцы проникли в магазин, где в служебном помещении находился металлический сейф. Там было свыше одного миллиона рублей выручки, сообщает региональное УМВД. Молодые люди были задержаны при попытке покинуть область. Как выяснилось, один из нее ранее работал в магазине.