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Posted 1 сентября 2021, 15:54

Published 1 сентября 2021, 15:54

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Женщина похитила с карты бывшего сожителя 120 тысяч рублей в Североуральске

Женщина похитила с карты бывшего сожителя 120 тысяч рублей в Североуральске

1 сентября 2021, 15:54
Фото: 1MI.
42-летняя женщина перевела с карты бывшего сожителя себе на счет 120 тысяч рублей в Североуральске. Происшествие случилось в середине лета.

Женщина в компании мужчины отдыхала вместе со своими друзьями. Граждане выпивали. Во время посиделок свердловчанка обратилась к своему другу и попросила у него телефон, чтобы позвонить. Завладев гаджетом, она открыла личный кабинет «Сбербанка», так как знала код доступа и пин-код от банковской карты.

Осознав, что произошло, 49-летний уралец потребовал, чтобы ему вернули деньги, однако женщина решила проигнорировать требование. После этого мужчина обратился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что свердловчанка настаивала на том, что пострадавший сам перевел ей данную сумму. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, 4 августа стало известно, что в пассажирском поезде сообщением «Москва — Владивосток» 40-летний мужчина похитил мобильный телефон у 23-летнего жителя Нижнего Тагила.

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#Происшествия#Деньги#Североуральск#Кража#Хищение
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