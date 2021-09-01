Женщина похитила с карты бывшего сожителя 120 тысяч рублей в Североуральске

Женщина в компании мужчины отдыхала вместе со своими друзьями. Граждане выпивали. Во время посиделок свердловчанка обратилась к своему другу и попросила у него телефон, чтобы позвонить. Завладев гаджетом, она открыла личный кабинет «Сбербанка», так как знала код доступа и пин-код от банковской карты.