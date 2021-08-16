TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разыскивается укравший рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» тагильчанин

16 августа 2021, 07:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, который украл рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» на Вагонке. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Кража произошла днем 12 августа в магазине «Красное & Белое» на проспекте Вагоностроителей, 59. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

В тот день проводились работы по замене оборудования, сотрудники положили инструмент на прилавок. Подозреваемый забрал его с собой после того, как расплатился за покупки, сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Заявления в полицию по этому факту не поступало, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, полиция разыскивает мужчину, который украл забытую барсетку с банковской картой внутри в одном из магазинов на улице Победы в Нижнем Тагиле. Заметив пропажу, потерпевший заблокировал карту, однако похититель успел потратить с нее около 500 рублей.

Укравший барсетку с банковской картой мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Прохожие украли дорогой объектив от фотоаппарата в центре ЕкатеринбургаУкравший барсетку с банковской картой мужчина разыскивается в Нижнем ТагилеНеизвестный выломал дверь и украл толстовку из центра «Мой Бизнес» в Нижнем Тагиле
#Магазин#Инструменты#Кража#Покупатель#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25