69-летний мотоциклист без прав сбил пенсионерку в поселке под Нижним Тагилом

Медики диагностировали у пострадавшей поверхностную травму головы и вскоре отпустили домой. Как было установлено, свердловчанка шла по краю дороги. Мотоциклист планировал ее объехать, однако не справился с управлением. Как выяснилось, прав у мужчины не было, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
На момент происшествия пенсионер был трезв. Его привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством, не имея права управления». Теперь уральцу грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Напомним, в середине сентября стало известно, что водитель мотоцикла Kawasaki не соблюдал скорость и наехал на бордюр. Мужчина скончался на месте ДТП до прибытия медиков.