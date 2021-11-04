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69-летний мотоциклист без прав сбил пенсионерку в поселке под Нижним Тагилом

4 ноября 2021, 07:34
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
69-летний мужчина, управляя мотоциклом, в поселке Серебрянка под Нижним Тагилом сбил 78-летнюю пенсионерку. Женщина двигалась в попутном направлении. Происшествие случилось на улице Советской.

Медики диагностировали у пострадавшей поверхностную травму головы и вскоре отпустили домой. Как было установлено, свердловчанка шла по краю дороги. Мотоциклист планировал ее объехать, однако не справился с управлением. Как выяснилось, прав у мужчины не было, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

На момент происшествия пенсионер был трезв. Его привлекли к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством, не имея права управления». Теперь уральцу грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Напомним, в середине сентября стало известно, что водитель мотоцикла Kawasaki не соблюдал скорость и наехал на бордюр. Мужчина скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

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#Северный#ДТП#Мотоцикл#Нижний Тагил#Происшествия
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