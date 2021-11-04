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Монах-качок и «автоскелет»: жизнь малых городов и поселков в Свердловской области

4 ноября 2021, 17:06
Фото: 1МI
Как прожили эти сутки небольшие города и поселки в Свердловской области — читайте в ежедневной подборке редакции TagilCity.ru.

Батюшка из Алапаевска даст фору любому бодибилдеру

Отец Серафим, в миру Александр Шанин, проводит тренировки по гиревому спорту в Алапаевске для всех желающих. Под рясой священника скрывается атлетическая мускулатура, но основной своей работой батюшка считает служение Богу. А еще Александр умеет хорошо петь — не зря он стал настоящей звездой города!

Любительницу животных оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Серове

Женщина находилась на самоизоляции после того, как она забелела коронавирусом. Не выдержав «заточения», серовчанка решила прогуляться с собачкой, но бдительные соседи сообщили куда следует. В итоге суд Серова оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

Штрафами за нарушение самоизоляции грозят родителям екатеринбургских школьников
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«Осенний хоровод» в Екатеринбурге принес юным фигуристкам из Салды медали

Анастасия Зудикова, Арина Карпенко и Соня Мыколайчук стали призерами прошедших в столице Урала соревнованиях по фигурному катанию «Осенний хоровод». Самая юная малышка — 4-летняя Соня впервые выступала на таких соревнованиях и сразу стала бронзовой победительницей. Поздравляем девочек и желаем им только побед!

Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии
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От машины остался лишь «скелет» и воспоминания

В конце октября житель Полевского не нашел свой автомобиль на парковке. До этого машина несколько месяцев находилась «на якоре» по причине неисправностей и ждала ремонта. Владелец, наверное, очень удивился, когда спустя год не обнаружил сломанную машину на месте стоянки и обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли «скелет» авто без мотора и салона. Может, найдут и преступников.

Угонщик элитных машин был задержан в фитнес-клубе Екатеринбурга
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