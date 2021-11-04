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Очередной антирекорд по COVID-19 установлен в Свердловской области

4 ноября 2021, 10:11
Фото: 1MI
Впервые за время пандемии коронавируса в Свердловской области число заболевших за сутки составило 730 человек. Таким образом, заболеваемость остается на стабильно высоком уровне.

4 ноября COVID-19 подтвердился у 730 уральцев

Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Екатеринбурге составило 204 человека. За все время пандемии общее число заболевших на Урале приблизилось к 160,3 тысячи свердловчан. В целом по России суточный прирост коронавирусных больных достигает 40 тысяч человек. Общее количество инфицированных на 4 ноября насчитывает почти 8,7 миллиона россиян.

В стационарах в тяжелом состоянии находятся 950 жителей Свердловской области. 517 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

35 свердловчан скончались от COVID-19 за сутки

Общее количество умерших от коронавируса в Свердловской области с начала пандемии составляет 7 595 случаев. На 4 ноября скончались 1 178 россиян, при этом от новой инфекции в России за все время умерли почти 243,2 тысячи человек.

За последние сутки от COVID-19 вылечились 528 свердловчан

В общей сложности число выписанных за все время пандемии достигло почти 144 тысячи случаев. По России суточная статистика переболевших COVID-19 россиян составляет 31,9 тысячи человек.

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#Россия#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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