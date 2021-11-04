TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале

4 ноября 2021, 06:32
Фото: 1MI
В период с 30 октября по 2 ноября на территории Среднего Урала было составлено свыше 750 протоколов об административном правонарушении из-за нарушений масочного режима.

За указанный период контрольные группы пришли более чем на 9 тысяч объектов рынка. В это число входят как объекты розничной торговли и оказания услуг, так и торгово-развлекательные центры, сообщает департамент информполитики региона. Также посещено свыше 2 тысяч единиц общественного транспорта. Результатом проверки стало более 11 тысяч профилактических бесед и 787 протоколов об административной ответственности.

Отмечается, что на выходные и праздничные дни в области планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима и системы QR-кодов. Соответствующих групп для проверки станет в 2,5 раза больше. Они будут посещать ТРЦ, общепит, объекты спорта и культуры, а также общественный транспорт.

Напомним, 30 и 31 октября редакция TagilCity.ru проверила, где в Нижнем Тагиле введены QR-коды, а в каких местах пренебрегают введенными антиковидными мерами.

«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Стоит ОРВИ: переболевший COVID-19 уралец сообщил о невозможности получить QR-код«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем ТагилеКреков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов
#Свердловская область#Проверка#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25