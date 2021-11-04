Свыше 750 протоколов составлено за нарушение масочного режима на Урале

За указанный период контрольные группы пришли более чем на 9 тысяч объектов рынка. В это число входят как объекты розничной торговли и оказания услуг, так и торгово-развлекательные центры, сообщает департамент информполитики региона. Также посещено свыше 2 тысяч единиц общественного транспорта. Результатом проверки стало более 11 тысяч профилактических бесед и 787 протоколов об административной ответственности.