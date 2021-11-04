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За сутки восемь водителей грубо нарушили ПДД на дорогах Нижнего Тагила

4 ноября 2021, 09:05
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В результате рейда, направленного на пресечение нарушений ПДД, 3 ноября сотрудники ГИБДД выявили восемь водителей, пренебрегших правилами управления транспортным средством.

Два водителя управляли автомобилем, находясь в состоянии опьянения, один отказался от прохождения освидетельствования, а пять человек находились за рулем, не имея права управления, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В общей сложности за время проведения стоп-контроля сотрудники ГИБДД проверили 420 автомобилей.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Напомним, профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 3 по 7 ноября. В течение этих дней полицейские будут «отлавливать» нарушителей ПДД, а с особым пристрастием — пьяных водителей.

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#ГИБДД#Нарушение ПДД#ПДД#Рейд#Нижний Тагил#Транспорт
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