За сутки восемь водителей грубо нарушили ПДД на дорогах Нижнего Тагила

Два водителя управляли автомобилем, находясь в состоянии опьянения, один отказался от прохождения освидетельствования, а пять человек находились за рулем, не имея права управления, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В общей сложности за время проведения стоп-контроля сотрудники ГИБДД проверили 420 автомобилей.
Напомним, профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет с 3 по 7 ноября. В течение этих дней полицейские будут «отлавливать» нарушителей ПДД, а с особым пристрастием — пьяных водителей.