Все праздники ловить пьяных за рулем будут сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

В ГИБДД напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой ряд последствий — от штрафов до лишения водительского удостоверения и даже свободы. Наказать могут и тех, кто управляет транспортным средством не имея на это права. В данном случае ответственность будет распространяться и на хозяина авто.