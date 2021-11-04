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За убийство ножкой от стула собутыльника свердловчанину грозит 15 лет колонии

4 ноября 2021, 14:45
Фото: 1МI
Задержанный несколько раз ударил собутыльника по голове ножкой от стула во время пьяной ссоры в Екатеринбурге. За совершение преступления ему грозит 15 лет тюрьмы.

44-летний житель Екатеринбурга задержан в Башкирии по подозрению в убийстве своего собутыльника в Железнодорожном районе уральской столицы, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Фото: СУ СК по Свердловской области

После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться в другом регионе. В соседней Башкирии его задержали правоохранители по административной статье за распитие спиртного в общественном месте. Сопоставив данные, полицейские установили, что мужчина разыскивается за убийство в Свердловской области.

Напомним, 34-летняя жительница уральского села на днях зарезала свою 8-летнюю дочь. Женщина ранее состояла на учете в психдиспансере, на время разбирательства она вновь помещена в лечебницу.

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