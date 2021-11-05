Кассир избила покупательницу без QR-кода в «Мегамарте» в Екатеринбурге

Как стало известно, свердловчанка планировала купить хлеб, однако у нее не оказалось QR-кода. Тогда на кассе произошел конфликт, в результате которого сотрудница «Мегамарта» ударила гражданку кулаком в лицо, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канал «УРАЛLIVE».