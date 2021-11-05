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Переписчиков без QR-кодов отказываются пускать домой жители Екатеринбурга

5 ноября 2021, 09:56
Фото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга не хотят пускать переписчиков населения без подтверждения защиты от коронавируса. Объявления с требованием QR-кодов появились на подъездах дома на улице Металлургов.

По словам жильцов, они не собираются пускать в квартиры посторонних людей без документов о состоянии здоровья. Тем более, что в общественные места сейчас пускают лишь с QR-кодами.

Так, в объявлении указано, что зайти могут лишь переписчики с QR-кодом, ПЦР-тестом, а также отрицательными анализами на яйцеглист, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, с 30 октября в торговые центры и рестораны пускают лишь свердловчан, у которых есть QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или медотвод. Введение «чистых зон» вызвало у многих людей отрицательные эмоции.

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#Екатеринбург#Перепись населения#QR-код#ПЦР-тест#Вакцинация#Новости УрФО#Общество
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