Свердловский эпидемиолог рассказал о сроках «срабатывания» вакцинации и QR-кодов

Мы вошли в активную фазу пандемии. Сейчас вирус демонстрирует все свои свойства. Эта ситуация характерна не только для Свердловской области, но и практически для всех стран мира. Поэтому сейчас так важны и вакцинация, и ограничительные мероприятия,рассказал изданию специалист.