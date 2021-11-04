Свердловский эпидемиолог рассказал о сроках «срабатывания» вакцинации и QR-кодов

Сиюминутного положительного эффекта от вакцинации, QR-кодов и ограничений ждать не стоит. Чтобы все меры сработали, и началось снижение уровня заболеваемости и смертности от коронавируса, необходимо привить не менее 90% населения Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на уральского врача-эпидемиолога.
Мы вошли в активную фазу пандемии. Сейчас вирус демонстрирует все свои свойства. Эта ситуация характерна не только для Свердловской области, но и практически для всех стран мира. Поэтому сейчас так важны и вакцинация, и ограничительные мероприятия,рассказал изданию специалист.
Как считает эксперт, людям необходимо через полгода пройти ревакцинацию, именно поэтому сегодня обсуждает вопрос о сокращении срока действия QR-кода с 12 до 6 месяцев.
Напомним, Свердловская область ежедневно бьет антирекорды по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как к новым реалиям готова медицина Нижнего Тагила.