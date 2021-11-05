Свыше 200 горняков эвакуированы из-за крупного пожара на шахте в Кемеровской области

По его словам, в инциденте обошлось без пострадавших, сообщает ТАСС. Позже информацию о пожаре подтвердил Ростехнадзор. Там отметили, что на шахте эвакуируют 229 горняков, а РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ передали, что на момент инцидента под землей было около 230 рабочих.