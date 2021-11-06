Оторвало голову: мужчина погиб на новом терминале «Газпром нефть» в Нижнем Тагиле

Известно, что Антон Сухарев работал на нефтебазе в Нижнем Тагиле давно, а в 2019 году участвовал в строительстве нового терминала «Нижний Тагил». У него остались двое детей 12 и 14 лет. Со слов сожительницы, мужчина был застрахован. Сейчас женщина опасается, что установить истинные причины произошедшего не удастся.