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Карантин власти ввели в Березовском из-за африканской чумы свиней

7 ноября 2021, 06:28
Фото: 1Mediainvest.ru
Африканская чума свиней стала причиной введения карантина на территории Березовского городского округа. Ограничения продлятся до 20 декабря 2021 года.

Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. На весь срок действия ограничений доступ к зараженной территории имеет только персонал и транспорт, которые занимаются ликвидацией последствий вспышки инфекции.

Угрожаемая зона растягивается на 10 километров по радиусу от эпицентра заболевания. На данной территории запрещено вывозить свиней и продукции от животноводства, проводить сельхоз ярмарки и заготовку кормов, а также охотиться.

На территории Белоярского, Сысертского районов и ЗАТО Уральский было организовано изъятие животных с возмещением ущерба, что закрепляется другим распоряжением Алексея Шмыкова.

Напомним, африканская чума свиней поразила несколько муниципалитетов в Свердловской области. Карантин ввели в Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог и Пышминском ГО. В Нижнем Тагиле выявлено два очага инфекции.

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